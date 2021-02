Drie drenkelingen door omgeslagen vissersboot op de Noordzee

Woensdag 3 februari 2021 omstreeks 11:15 uur is de vrijwillige bemanning van de KNRM reddingboot Antoinette gealarmeerd. Er zou een drenkeling in het water liggen. Om 11:21 uur was de Antoinette al ter plaatse en bleek er een vissersboot in de stroming te zijn omgeslagen.

Vader, zoon en een vriendje waren te water geraakt. Een toevallig passerende visser van de KL-46, die het ongeval had zien gebeuren en de kustwacht alarmeerde, had de drie drenkelingen al uit het water gehaald. Volgens de KNRM heeft de bemanning twee drenkelingen van de KL-46 overgenomen en aan wal gebracht. Een slachtoffer is door de vissersboot in de haven van Stellendam aan het ambulancepersoneel overgedragen. De andere twee konden zelf lopen en zijn onder de douche gezet. Uiteindelijk bleek iedereen in goede gezondheid.