Drie incidenten op nagenoeg hetzelfde moment

Vrijdagavond 16 juni 2023 vonden er op vrijwel hetzelfde moment drie incidenten plaats op Goeree-Overflakkee. Een voetganger werd aangereden door een auto in Dirksland, terwijl er bijna tegelijkertijd een gaslek werd ontdekt en een buitenbrand woedde in Stellendam. Ondanks de hectiek wisten de hulpdiensten efficiënt te handelen en de situaties succesvol af te handelen.

Het eerste incident vond plaats in Dirksland, waar een voetganger werd aangereden door een auto. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis in Dirksland vervoerd. De politie heeft ter plaatse onderzoek verricht naar de oorzaak van het ongeval.

Tegelijkertijd werd er in Stellendam een gaslek ontdekt. Eerder op de dag waren er werkzaamheden aan een gasleiding bij een woning. Die avond werd er een sterke gaslucht waargenomen en bij nader onderzoek bleek de zolder van een woning vol met gas te staan. Gelukkig wist de brandweer snel ter plaatse te zijn en de situatie veilig te stellen, waardoor erger kon worden voorkomen.

Daarnaast brak er in Stellendam ook een buitenbrand uit aan de rand van het Stellebos. Aangezien de brandweer van Stellendam al was ingezet bij het gaslek, werd de brandweer van Goedereede opgeroepen om het brandje te bestrijden. Dankzij hun snelle optreden kon de brand snel onder controle worden gebracht.



Door Jonathan Jelier