Resultaten van de Tuinvlindertelling 2025

Tussen 11 en 13 juli 2025 vond de Tuinvlindertelling plaats. Op Goeree-Overflakkee zijn 22 verschillende vlindersoorten waargenomen tijdens het weekend van de telling, zo is te zien op www.waarnemingen.nl. In totaal werden er 191 waarnemingen gedaan, met 341 individuele vlinders. De top drie meest geziene vlinders zijn het oranje zandoogje (25,8%), het bruin zandoogje (25,2%) en het icarusblauwtje (7%). Andere vlinders zoals de citroenvlinder, atalanta en het bont zandoogje kwamen ook relatief vaak voor. Sommige soorten, zoals de distelvlinder en het koevinkje, werden slechts één keer gezien.

Verschil met provinciale telling

De cijfers op Goeree-Overflakkee wijken sterk af van die van de provinciale Tuinvlindertelling in Zuid-Holland. In deze telling, die een veel groter aantal vlinders omvat, blijkt de atalanta met 25,1% de meest voorkomende soort te zijn, gevolgd door de dagpauwoog (17,4%) en het kleine koolwitje (15,7%). Het oranje zandoogje komt daar met slechts 1,46% een stuk minder vaak voor, evenals het bruin zandoogje (2,45%) en het icarusblauwtje (0,68%).

Verbetering, maar vlinderstand blijft zorgwekkend

De resultaten van de Tuinvlindertelling 2025 zijn iets beter dan die van vorig jaar, maar volgens de Vlinderstichting zijn er nog steeds veel minder vlinders dan 35 jaar geleden. De achteruitgang wordt voornamelijk veroorzaakt door het verlies van leefgebied door intensief landgebruik, vermesting en de effecten van klimaatverandering.

Help de vlinders

De Vlinderstichting roept iedereen met een tuin of erf op om bij te dragen aan het herstel van de vlinderpopulaties. Door het groen en gevarieerd inrichten van de tuin, het verminderen van verharding, het aanplanten van verschillende planten en het creëren van verbindingen met het omliggende landschap, kan iedereen helpen. Het creëren van gevarieerde leefplekken zoals borders, boomgaarden en vijvers biedt ruimte voor diverse vlindersoorten en helpt de biodiversiteit in stand te houden.

Bekijk de resultaten op www.waarnemingen.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel