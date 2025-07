Kustwachthelikopter vliegt boven Dirksland

Woensdag 23 juli 2025 rond 15:50 is een helikopter van de Kustwacht meerdere keren over Dirksland gevlogen. Daarbij maakte het toestel een opvallende cirkel rond het dorp. Volgens omwonenden zou de helikopter ook kort zijn geland op de Mozartsingel.

Een kort telefoongesprek met de Kustwacht bracht duidelijkheid: “Dat was gewoon een oefenvlucht,” aldus de persvoorlichter. Er was geen sprake van een noodsituatie of incident. Dergelijke trainingsvluchten komen regelmatig voor en zijn bedoeld om de vlieguren van het personeel op peil te houden.

“Ze moeten gewoon uren maken en hun training bijhouden,” aldus de Kustwacht. “Dit kan gaan om het oefenen met navigatie of het landen van het toestel.” Er waren verder geen bijzonderheden aan de vlucht verbonden.

Voor inwoners van Goeree-Overflakkee is het dus goed om te weten dat de Kustwacht regelmatig boven de regio vliegt — niet vanwege een incident, maar juist om goed voorbereid te zijn als er écht iets aan de hand is.

