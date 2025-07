Verlenging samenwerking Energiebank houdt hulp gratis

De gemeente Goeree-Overflakkee en energiecoöperatie Deltawind zetten hun samenwerking rond de Energiebank Goeree-Overflakkee voort. Op dinsdag 23 juli 2025 ondertekenden wethouder Petra ’t Hoen en Deltawind-bestuurder Maarten Zuurmond een nieuwe overeenkomst die loopt van 2025 tot en met 2029.

Duizend gezinnen in energiearmoede

De Energiebank ondersteunt huishoudens op het eiland die moeite hebben met het betalen van de energierekening. Het gaat daarbij vaak om slecht geïsoleerde woningen, waar bewoners kampen met kou, vocht en hoge energiekosten. Volgens een onderzoek van TNO uit 2024 hebben naar schatting ruim duizend huishoudens op Goeree-Overflakkee met deze problemen te maken.

Energiehulp aan huis

Om deze huishoudens te helpen, werd in 2024 gestart met de opbouw van een lokale organisatie: Energiebank GO. De bank stuurt speciaal opgeleide energiehulpen het eiland over om inwoners thuis te ondersteunen. Zij geven advies en voeren direct kleine energiebesparende maatregelen uit, zoals het aanbrengen van tochtstrips, radiatorfolie of ledverlichting.

In sommige gevallen kunnen ook grotere aanpassingen worden gedaan, zoals het ophangen van isolerende gordijnen of het vervangen van verouderde apparaten. De hulp is kosteloos voor de bewoners.

Lokale samenwerkingen

De Energiebank werkt nauw samen met maatschappelijke organisaties en lokale hulpverleners. Die signaleren gezinnen die hulp nodig hebben en zorgen voor doorverwijzing. De aanpak is persoonlijk en gericht op duurzame verbetering van het energiegebruik en wooncomfort. Met het verlengen van de samenwerking willen de gemeente, Deltawind en Energiebank Nederland energiearmoede structureel en lokaal blijven aanpakken.

