Noodpakketboxen beschikbaar in vier supermarkten vanaf oktober

Er zijn meer details bekend over de invulling van de pilot met noodpakketboxen. De gemeente Goeree-Overflakkee start in oktober 2025 met de verkoop van noodpakketboxen in vier supermarkten op het eiland. Met dit project wil de gemeente inwoners beter voorbereiden op noodsituaties, zodat zij in geval van crisis minstens 72 uur zelfredzaam kunnen zijn. De pakketten bevatten basisvoorzieningen en informatiemateriaal.

De noodpakketboxen dienen drie doelen: het vergroten van de weerbaarheid van inwoners tegen crisissen, het invullen van een landelijke oproep voor meer lokale weerbaarheid, en het promoten van de ‘Rijnmondveilig’ app.

Vanaf de tweede week van oktober 2025 liggen 250 pakketten klaar in de Plus in Stellendam, Ooltgensplaat en Middelharnis, en in de Jumbo in Ouddorp. De totale waarde van het pakket is € 34,99, maar de gemeente draagt per pakket € 5,- bij om het project te ondersteunen. Hierdoor zullen de pakketten voor € 29,99 beschikbaar zijn.

De supermarkten dragen bij aan de pilot door voedselproducten in de pakketten aan te bieden tegen de inkoopprijs. De gemeente voegt een noodradio en informatiefolders toe aan de box. Daarnaast schenkt de gemeente 165 boxen aan mensen die bij de Voedselbank hun voedselpakket ophalen en aan inwoners die in een schulphulpverleningstraject zitten. De pakketten worden klaargemaakt door GOwerkt.

Na afloop van het project in december zal de gemeente samen met de supermarkten de resultaten evalueren en kijken naar de mogelijkheden voor een vervolg.

Door Internetredactie Omroep Archipel