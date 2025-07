SGP: Familiebedrijven verdienen ruimte om te ondernemen

Familiebedrijven vormen het kloppend hart van onze dorpen en de motor van de lokale economie. Toch staan zij onder druk door een stapeling van regels en stijgende lasten. Daar moet meer oog voor zijn, aldus de SGP-fractie tijdens een werkbezoek aan twee jubilerende ondernemingen: Bakkerij Van Harberden in Melissant en PLUS Slingerland in Middelharnis, beide al vijftig jaar een vaste waarde in de regio.

Met de ondernemers sprak de fractie over de leefbaarheid van dorpen, het ondernemersklimaat op Goeree-Overflakkee en de uitdagingen die zij ervaren. SGP-fractievoorzitter John de Geus: "Deze bedrijven laten zien wat lokaal ondernemerschap betekent: werkgelegenheid, sociale binding en continuïteit. Maar ondernemers moeten wél de ruimte krijgen om te ondernemen. Minder bureaucratie en meer waardering voor hun inzet zijn hard nodig."

De SGP feliciteert beide bedrijven van harte met hun 50-jarig jubileum en wenst ze veel zegen toe.

Door Internetredactie Omroep Archipel