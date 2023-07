Dromen komen uit: een magische bruiloft vol liefde bij Zuidwester

Op zaterdag 15 juli 2023 was er meer dan alleen de magie van een liefdevol huwelijk tussen Johan en Marlene, bewoners bij Zuidwester in Middelharnis. Het was een dag doordrenkt met warmte en hoop, waarin de liefde bewees dat geen enkele beperking hun kon tegenhouden.

Johan en Marlene hadden elkaar vijf jaar geleden ontmoet bij een supermarkt in Middelharnis. Ondanks hun verschillen en uitdagingen, voelden ze dat hun harten met elkaar verbonden waren. En zo begon hun liefdesverhaal. Dankzij de liefdevolle ondersteuning van hun begeleiders konden ze samenwonen in een speciaal voor hen gecreëerd appartement op het terrein Hernesseroord van Zuidwester in Middelharnis.

Grootste droom werd werkelijkheid

Zuidwester, een organisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel, had niet alleen hun leven verbeterd door zorg en begeleiding te bieden, maar gaf ook ruimte aan hun dromen. Hun grootste droom was altijd geweest om een complete bruiloft te hebben, en die wens werd werkelijkheid op hun grote dag.

Het was een viering van inclusiviteit en liefde, waar Johan en Marlene elkaar het "ja-woord" gaven te midden van hun geliefde familie, vrienden en de toegewijde Zuidwester begeleiders. Deze bruiloft toonde aan dat iedereen, ongeacht de uitdagingen die ze het hoofd moeten bieden, het recht heeft om lief te hebben en geliefd te worden. Met het terrein Hernesseroord als prachtige achtergrond voor deze liefdevolle verbintenis, straalde het paar van geluk en vreugde.

Feest, BBQ en spelletjes

Na de ceremonie verhuisden ze met hun familie en vrienden naar het "Jeugdhonk", een verzamellocatie op Hernesseroord, dat was omgetoverd tot een feestlocatie. Er was een heerlijke bruidstaart om van te smullen, en natuurlijk moesten ze elkaar een hapje geven. Iedereen genoot van de taart en cupcakes. Later op de dag was er een gezellige BBQ en wat spelletjes om het feest compleet te maken.

Liefde kent geen grenzen

Het was een prachtige herinnering dat liefde geen grenzen kent, en dat Zuidwester, met haar warmte en zorg, een plek is waar liefde kan bloeien. Het was een dag waarop iedereen kon zien dat mensen met een beperking niet alleen kunnen trouwen, maar dat ze recht hebben op dezelfde mooie momenten en herinneringen als ieder ander. Op deze dag, omringd door liefde en steun, toonden Johan en Marlene de wereld dat ware liefde onoverwinnelijk is, en dat het hart de enige beperking is die er echt toe doet.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws