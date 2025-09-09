Droogte leidt tot reddingsactie: 76 karpers gered

De boswachter, meerdere visverenigingen en vrijwilligers uit de omgeving kwamen donderdagavond 4 september 2025 in actie om karpers te redden uit een droogvallende kreek ten westen van Ouddorp.

Door Linda van der Klooster

“We kregen een melding van het waterschap dat er nogal wat vissen op het droge lagen te spartelen”, zegt boswachter Jan de Roon van Natuurmonumenten. “Vooral de karpers. Het is natuurlijk een bijzonder jaar, omdat het hier best droog is, vooral in deze hoek. In het binnenland valt genoeg regen, alleen aan de kust niet veel. Dus de kreek viel droog en dan raakt het zuurstof op.”

Plaatselijke vissers werden opgetrommeld om mee te helpen. Het doel was om de vissen meteen te verplaatsen naar dieper water, in het Zuiderdiep bij Stellendam.

“Dus je moet snel schakelen”, zegt voorzitter Ewout van Oosterom van Sportvisserij Goeree-Overflakkee. “Ik ben vanmiddag om half 1 gebeld en eigenlijk was alles om 2 uur rond. Nu staan we hier langs de waterkant met zijn allen, om toch te proberen de vissen weg te halen.”

Dood

Als de vissen zouden blijven, zouden ze het niet redden, legt hij uit. “Het water staat lager dan de vissen. Ze kunnen geen zuurstof meer halen, want er komt geen zuurstof in het water. Dan liggen ze uiteindelijk allemaal dood op de kant. In het Zuiderdiep staat nog voldoende water. Dat is erg diep.”

Sportvisserij Goeree-Overflakkee beschikt over een zogenaamde visambulance. “We hebben een samenwerkingsverband met meerdere visverenigingen. Zo konden we snel aan de aanhanger komen die ter beschikking is gesteld. Een visambulance is een kar waar bakken met water op staan, waarin zuurstofvoorziening zit en waar we de vis in kunnen doen. Zo kunnen ze op een goede manier, diervriendelijk verplaatst worden.”

Geluk bij een ongeluk

De vissen blijven voorgoed in het Zuiderdiep, vertelt boswachter Jan de Roon. Niet alleen omdat opnieuw verhuizen een grote operatie zou zijn. “Eigenlijk vinden wij dit als natuurorganisatie een geluk bij een ongeluk. Er zitten hier heel veel karpers in de kreek. Maar karpers zijn bodemberoerders. Die zijn constant met de bodem bezig en het water is hier dus nooit helder. Door de karpers weg te vangen, krijg je helderder water. En meer biodiversiteit, want er komt licht bij de bodem.”

Het werd volgens hem ook erg druk in de kreek. “Het is een afgesloten systeem waar ze zitten. Ze konden zich vermenigvuldigen, maar ze konden nergens heen. Er was geen uitgang. Door de omstandigheden kunnen we ze nu verplaatsen.”

Uiteindelijk zijn 76 karpers en drie giebels gevangen en naar hun nieuwe leefgebied gebracht.

