Meer ouderen dan jongeren naar de stembus op Goeree-Overflakkee

Op woensdag 29 oktober 2025 mogen inwoners van Goeree-Overflakkee, net als alle andere kiesgerechtigde Nederlanders, stemmen voor de landelijke verkiezingen. In totaal mogen naar schatting 13,4 miljoen mensen hun stem uitbrengen. Opvallend is dat het aandeel ouderen onder de kiezers groter is dan ooit. Ook op Goeree-Overflakkee is dit zichtbaar, blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de kiesgerechtigden op het eiland is bijna een derde (29,8 procent) 65 jaar of ouder. Jongeren tussen de 18 en 35 jaar maken 22,3 procent van de stemgerechtigde groep uit. Daarmee volgt Goeree-Overflakkee de landelijke trend, waar het aandeel 65-plussers ook rond de 28 procent ligt. Ter vergelijking: dertig jaar geleden was dat nog 18 procent.

Volgens het CBS wordt de gemiddelde kiezer steeds ouder. In 2024 is de gemiddelde leeftijd van de stemgerechtigde Nederlander 51,1 jaar. Tien jaar geleden was dat 49,5 jaar, en dertig jaar geleden 45,3 jaar. Het aandeel jongeren onder de kiezers is sinds 2010 gedaald naar ongeveer een kwart. In 1995 was dat nog een derde.

Aantal kiesgerechtigden

Opvallend is ook dat het percentage kiesgerechtigden landelijk is gedaald. Waar in 2017 nog 94 procent van de volwassen bevolking mocht stemmen, is dat nu 91 procent. Dat komt vooral doordat meer mensen in Nederland wonen die (nog) geen Nederlands paspoort hebben. Op Goeree-Overflakkee ligt het percentage hoger: daar mag 95,9 procent van de volwassen inwoners naar de stembus.

