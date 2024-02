Drugs aangetroffen in drie woningen

Op zaterdagavond 24 februari 2024 heeft het drugsteam van politiedistrict Zuid-West opnieuw de actie 'Frisse Wind' uitgevoerd. Naar aanleiding van MMA-meldingen zijn drie woningen doorzocht, waarbij in alle drie drugs zijn aangetroffen.

In de Eendrachtstraat in Middelharnis werd een kleine hennepkwekerij ontdekt met ruim 200 gram henneptoppen. Daarnaast werden tijdens de doorzoeking enkele grammen harddrugs gevonden. De 36-jarige bewoner ontvangt een proces-verbaal. Ook in Herkingen werden drugs aangetroffen. In een woning aan de Nieuwstraat werden ruim 130 gram henneptoppen en 200 gram amfetamine (harddrugs) gevonden. De 45-jarige bewoner is gearresteerd, aangezien hij nog een openstaande voorwaardelijke straf van 2 jaar had, ook voor het bezit van harddrugs. Een 22-jarige bewoner aan de Scharloodijk kreeg eveneens bezoek van het team. Hier werden diverse verdovende middelen aangetroffen, waaronder 130 gram hennep, ruim 50 gram amfetamine en 2 XTC-pillen. Ook hier is een proces-verbaal opgemaakt.

De in beslag genomen drugs zijn vernietigd en voor alle woningen is een bestuurlijke rapportage opgesteld. Sinds de start van het drugsteam zijn inmiddels 10 woningen en panden bezocht, waarbij in alle gevallen verdovende middelen en/of wapens zijn aangetroffen. In samenwerking met het Openbaar Ministerie en de gemeente blijft de strijd tegen de productie, verkoop en gebruik van drugs onverminderd doorgaan.

Door Internetredactie Omroep Archipel