Drugs, wapens en explosief ontdekt bij instap in Sommelsdijk

Donderdag 11 januari 2024 heeft het drugsteam Rijnmond Zuid-West van de politie een succesvolle instap gedaan in een woning in Sommelsdijk als onderdeel van een lopend drugsonderzoek. De operatie resulteerde in de ontdekking van verschillende verboden goederen, waaronder circa 125 gram harddrugs, circa 150 gram softdrugs en maar liefst 700 pillen van zware medicatie, waaronder morfine en slaapmedicatie.

Naast de drugs werden ook diverse (verboden) wapens aangetroffen. Opmerkelijk was de vondst van een gele bal, die later door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) als een explosief werd geïdentificeerd. De EOD bracht dit voorwerp tot ontploffing op een veilige locatie op het strand van Ouddorp.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws