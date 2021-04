Drugslab ontdekt, twee verdachten aangehouden

Stad aan 't Haringvliet - In een loods aan de Burgemeester Sterkstraat is woensdag 31 maart 2021 een drugslab aangetroffen; een tabletteerderij om precies te zijn. Dat is een plaats waar XTC/MDMA tabletten worden geperst met een tabletteermachine . Twee in de loods aanwezige personen zijn aangehouden. Het pand werd gecontroleerd nadat wijkbewoners signalen hadden doorgegeven aan de gemeente dat er mensen sliepen in de loods.

Dat wijkbewoners de belangrijkste ogen en oren zijn in het bestrijden van criminaliteit wordt maar weer eens bewezen door de vondst van woensdag 31 maart. De tableteerderij was nog vol in bedrijf, wat betekent dat er in de loods, die midden in een woonwijk staat, volop chemicaliën aanwezig waren. De chemische stoffen die vrij komen bij het productieproces zijn schadelijk. Bij een drugslab waar de stoffen worden geproduceerd is dit nog erger. Daarnaast zijn drugslabs explosie- en brandgevaarlijk zijn.

Gelukkig waren de omwonenden zo scherp om te zien dat er vreemde dingen gebeurden. Deze informatie werd gedeeld met de politie en de gemeente. Dit soort signalen worden door gemeente en politie verzameld die op speciale actiedagen meerdere panden waarover tips binnen zijn gekomen controleert. Woensdag vond zo’n zogenoemde BRP-controle plaats waarbij onder andere het pand aan de Burgemeester Sterkstraat werd gecontroleerd.

In het pand waren twee personen aanwezig. Deze zijn aangehouden. Het gaat om een 30-jarige man zonder bekende woonplaats en een 33-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht.

Hoe herkent u een drugslab?

Signalen die kunnen wijzen op criminele activiteiten is ongebruikelijke ‘drukte’ op ongebruikelijke tijdstippen. In het geval van woningen gaat het om veel wisselende personen, niet duidelijk krijgen wie nu de bewoner is, nachtelijke bezoekjes, bezoekjes met grote tassen, eventueel afgeplakte ramen. De afgeplakte ramen kunnen ook een aanwijzing zijn bij een bedrijfspand. Ook enorme luchtzuiveringsinstallaties, extreem veel camera’s en bewakingsmaatregelen of juist het ontbreken van bedrijfslogo’s of een naambordje bij de deur kunnen een indicatie zijn.

Melden helpt

Criminele activiteiten in uw wijk tasten de veiligheid van uw wijk aan. Criminelen schuwen het gebruik van geweld niet, ook niet in woonwijken. Drugslabs en hennepkwekerijen vergroten de kans op explosies, brand en waterschade. Daarom vragen wij u het meteen te melden als u vermoedens heeft van illegale praktijken. Melden kan via 0900-8844 of als u liever anoniem blijft via 0800-7000.