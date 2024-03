Drugslab ontmanteld, verdachten op de vlucht

Twee agenten van de politie Eenheid Rotterdam hebben tijdens een surveillance op dinsdag 19 maart 2024 rond 15:45 uur een drugslab ontdekt in Achthuizen. Bij een schuur aan de Bloksedijk werd een gezoem en een penetrante geur waargenomen.

Drie mannen die in de schuur aanwezig waren, slaagden erin te ontsnappen en renden via het weiland in de richting van de carpoolplaats aan de Schaapsweg. Twee van de drie verdachten konden hier worden aangehouden. Later is een derde verdachte aangehouden in Middelharnis. Onderzoek moet uitwijzen welke drugs er geproduceerd werd. De medewerkers van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zijn aanwezig om het lab te ontmantelen.

De verdachten zijn een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 37-jarige man uit Schiedam.

Tips

Heeft u informatie of tips die de politie kan helpen bij het onderzoek? Of heeft u in de omgeving van de Bloksedijk in Achthuizen iets gezien dat u is opgevallen? Bel dan 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.



Door Internetredactie Omroep Archipel