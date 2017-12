Drugsverkopers uit Ouddorp en Renesse aangehouden

De politie is in oktober 2017 een onderzoek gestart naar de handel van drugs aan inwoners uit de gemeente Schouwen-Duiveland. Het onderzoek richtte zich op een man (37) uit Ouddorp en een man (35) uit Renesse. Tijdens het onderzoek bleek dat de man uit Ouddorp regelmatig verdovende middelen en dan met name speed vanuit zijn woning aan gebruikers verkocht. Hij deed dat voornamelijk in het weekend.

Aanhoudingen

Op vrijdag 15 december 2017 werden tijdens een gezamenlijke actie van de politie-eenheden Zeeland-West-Brabant en Rotterdam de inwoners uit Ouddorp en Renesse én een vrouw (20) uit Scharendijke aangehouden, toen ze een woning aan de Schansweg in Ouddorp verlieten. De agenten troffen diverse verdovende middelen aan, zoals speed (15 gram) en hennep (34 gram). In de woning werden bijna 200 gram amfetamine, bijna 50 gram henneptoppen, enkele xtc-pillen en een kleine hoeveelheid heroïne aangetroffen. De drugs werd in beslag genomen. Ook werd in de woning in Renesse een onderzoek ingesteld, daar werd niets aangetroffen.

In bewaring

De inwoner uit Ouddorp is dinsdag 19 december aan de Rechter-Commissaris voorgeleid, die hem voor tien dagen in bewaring stelde. De andere man en de vrouw mochten, nadat ze een verklaring hadden afgelegd, het politiebureau verlaten.