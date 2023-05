Druk pinksterweekend voor de Ouddorpse Reddingsbrigade

Het pinksterweekend 2023 bracht ideale omstandigheden voor watersporters om het water op te gaan. Helaas resulteerde dit ook in een toename van hulpverleningen, waarbij de Ouddorpse Reddingsbrigade paraat stond. Met extra aandacht voor preventief toezicht aan de waterkant hebben de lifeguards talrijke watersporters ondersteund en naar de kant gebracht.

Een opvallend aspect van het weekend was het aantal kiters met materiaalpech en beginnende kiters die niet zelfstandig aan de kant konden komen. De reddingsbrigade bood hen de nodige assistentie, waardoor zij veilig terugkeerden. Het gevaar van de watersport beperkte zich echter niet alleen tot het water. De sterke wind zorgde ervoor dat sommige sporters ten val kwamen op het strand. De lifeguards verleenden eerste hulp aan verschillende gewonde sporters, waarbij zij nauw samenwerkten met de ambulance en de KNRM.

Daarnaast was er voor de kust van Ouddorp een zeiljacht in de problemen gekomen. Hoewel de reddingsbrigade doorgaans niet reageert op dergelijke situaties, bood zij deze keer ondersteuning aan de KNRM. Gezien de nabijheid van het zeiljacht en de mogelijkheid dat er mensen in gevaar waren, werd besloten om zo snel mogelijk hulp te bieden.