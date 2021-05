Druk weekend voor Ouddorpse Reddingsbrigade

De lifeguards van de Ouddorpse Reddingsbrigade hebben een druk weekend achter de rug met diverse meldingen van de het kustwachtcentrum, de meldkamer en strandbezoekers. Aflandige wind, extra strandbezoekers vanwege de meivakantie en een zonnige Moederdag zorgde voor gevarieerde meldingen op het Ouddorpse strand.

Op zondag 9 mei 2021 werden de lifeguards via het Kuswachtcentrum gealarmeerd voor een opblaasobject wat afdreef waar meerdere personen achteraan probeerde te zwemmen. Omdat de wind aflandig stond en het betreffende object snel afdreef was het voor onze lifeguards prioriteit om de personen die het opblaasobject probeerde te ‘redden’ snel in veiligheid te brengen. Toen de personen weer veilig op het strand stonden heeft de reddingsbrigade geprobeerd het opblaasobject veilig te stellen. Tijdens deze hulpverleningen is er assistentie verleend vanuit Reddingsbrigade uit Rockanje met een extra vaartuig.

Met een aflandige wind is het verboden om met drijfmiddelen de zee op te gaan, vanwege de gevaarlijke situatie die dit kan veroorzaken. Let daarom altijd goed op de actieve vlag als je een blauwe-vlag strand bezoekt.

Door de aflandige wind kwamen er op het strand van de Brouwersdam ook enkele kitesurfers in de problemen. Met behulp van een waterscooter konden de kitesurfers snel in veiligheid worden gebracht. Diezelfde dag werden de lifeguards van de Reddingsbrigade wederom ingezet voor een hulpverlening op de Brouwersdam. Hier was een persoon ten val gekomen en gewond geraakt. Om de juiste hulp te kunnen verlenen was het noodzakelijk om multidisciplinair samen te werken met de brandweer en ambulancedienst. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis.

Over het gehele weekend zijn de lifeguards van de reddingsbrigade meerdere keren ingezet om EHBO te verlenen bij verschillende letsels en is er nog een korte zoekactie geweest naar twee vermiste kinderen. Gelukkig werden de kinderen snel in goede gezondheid aangetroffen.

Wil je meer meten over het werk van de Ouddorpse Reddingsbriagde? Volg ze dan op Instagram: @ReddingsbrigadeOuddorp