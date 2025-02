Drukbezochte studie-en beroepenmarkt bij de CSG Prins Maurits en RGO College

Voor elke leerling verloopt het studiekeuzeproces anders. Sommigen weten al heel lang wat ze willen worden en welke studie erbij hoort. Anderen hebben wel een idee over de richting, maar moeten nog uitzoeken welke studies dan mogelijk zijn. Er zijn ook leerlingen die geen idee hebben wat ze na het vmbo, de havo of het vwo willen doen. Dat is geen probleem.

Om hen te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze, organiseerden de CSG Prins Maurits, RGO College en de gemeente Goeree-Overflakkee ook dit jaar weer de jaarlijkse studie- en beroepenmarkt. Verspreid over de aula’s van beide scholen stonden dinsdagavond 04 februari 2025 ruim 100 kramen met vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en opleidingen. Alle sectoren waren vertegenwoordigd; zorg & welzijn, horeca, recreatie & toerisme, politie, defensie, techniek, groen, logistiek, etcetera.

De tweedejaars vmbo- en mavo-leerlingen en bovenbouwleerlingen van havo 4 en vwo 5 waren, samen met hun ouders, uitgenodigd om zich te oriënteren op de mogelijkheden binnen het bedrijfsleven en het vervolgonderwijs. Een van de leerlingen die we spraken heeft gelijk een stageadres geregeld voor april. Dit waardevolle loopbaanoriëntatie-initiatief werd georganiseerd door de decanen van RGO College, RGO Beroepscampus, de CSG Prins Maurits, de PM Beroepscampus en de gemeente Goeree-Overflakkee.

Dank aan alle bedrijven en organisaties die aanwezig waren om leerlingen te informeren. Dankzij hun inzet hebben de leerlingen hun kennis verbreed en weer een stap gezet in hun studiekeuzeproces.



Door Internetredactie Omroep Archipel