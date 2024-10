Drukke dag voor hulpdiensten op Goeree-Overflakkee

Zaterdag 12 oktober 2024 bleek een drukke dag voor de hulpdiensten op Goeree-Overflakkee, met meerdere incidenten die na elkaar plaatsvonden.

Het eerste incident vond plaats om 14:15 uur op de Helledijk bij Oude-Tonge, waar een bestelbus in de sloot belandde. Volgens de eerste berichten zou de bestuurder mogelijk een black-out hebben gekregen. De man is ter plaatse onderzocht door de ambulancedienst. Het voertuig werd door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald.

Later op de dag, om 17:15 uur, gebeurde er een ongeval op de Molendijk in Nieuwe-Tonge. Een automobilist werd tijdens het rijden onwel en botste tegen een woning. Omstanders verleenden eerste hulp en startten met reanimeren, waarna de hulpdiensten de zorg hebben overgenomen. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht.

Kort daarop, om 17:25 uur, was er opnieuw een incident, dit keer op de Zuiderdiepstraatweg net buiten Stellendam. Een scooterrijder botste tegen een lantaarnpaal en rolde vervolgens de dijk af, terwijl zijn scooter boven bleef liggen. De bestuurder is door een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, en de scooter is naar zijn huis gebracht.



Door Internetredactie Omroep Archipel