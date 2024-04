Drukke tijden voor Fanfareorkest De Hoop

Het Fanfareorkest De Hoop uit Stellendam staat een periode vol activiteiten te wachten. Tot aan de zomervakantie heeft de vereniging een vol muzikaal programma gepland, waarbij het publiek van harte wordt uitgenodigd om het orkest te komen beluisteren.

Op zaterdag 20 april 2024 ontvangt het orkest het Gelders Fanfare Orkest. Bij het laatste Wereld Muziekconcours in Kerkrade in 2022 behaalden zij de tweede plaats in de concertdivisie, met slechts een verschil van 0:08 punten ten opzichte van de wereldkampioen uit Achel (B). Het Gelders Fanfare Orkest, opgericht in 1988, bestaat uit zo'n vijfenzestig enthousiaste leden, waaronder gevorderde amateurs, conservatoriumstudenten en beroepsmusici. De bands delen een lange geschiedenis, onder meer vanaf 1992 toen ze samen streden voor de Nederlandse titel op het Topconcours in Arnhem.

Het concert vindt plaats in MFG De Dorpstienden, Dorpstienden 4 in Ouddorp (ZH) en begint om 20:00 uur. De zaal opent om 19:15 uur. Kaarten zijn voor € 10,- alleen aan de zaal verkrijgbaar.

Voor het complete programma kunt u genieten van inspirerende werken van zowel Fanfareorkest De Hoop als het Gelders Fanfare Orkest, met enkele zeer bijzondere stukken.

Op 26 april, de avond voor Koningsdag, zal Fanfareorkest De Hoop meewerken aan het traditionele Koningsdagconcert in het Haegse Huus in Stellendam, gevolgd door de lampionoptocht bij mooi weer. Op Koningsdag zelf en tijdens de dodenherdenking op 4 mei, zullen ensembles van het orkest zorgen voor muzikale omlijsting.

Het orkest is tevens uitgenodigd voor een galaconcert op 25 mei in Theater De Kunstgreep in Oostzaan (NH), samen met Muziekvereniging Eendracht uit Den Ilp en het Nationaal Jeugd Fanfareorkest als afsluiting van het Trilveen festival.

Tot slot organiseren ze op zaterdag 6 juli 's middags een Muziekfestival op het plein voor de Houten Kaap in Ouddorp, in samenwerking met zusterverenigingen uit de regio. Een muzikale zomer in het vooruitzicht voor Fanfareorkest De Hoop.



