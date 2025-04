Drukte op markt van derdeklassers: ondernemen in de praktijk

Een drukbezochte markt op het RGO College, donderdag 27 maart 2025. De leerlingen van de derde klassen verkochten aan hun marktkramen allerlei waren aan consumenten, van binnen en buiten de school. En het was voor een cijfer.

“Leerlingen van de derde klassen verkopen in een mini-compagnie producten die ze zelf ingekocht hebben of zelf gemaakt hebben,” legt docent economie Bart Zwijnenburg van het RGO College uit. “Het is het derde toetsweekvak dat ze hier op school verrichten. En we vinden het leuk om daar een praktijkcomponent aan te geven. Je hoort vaak dat ondernemerschap iets is wat je niet op school leert, dat je dat alleen maar kunt leren van influencers met hele dure cursussen. Maar volgens mij leren ze dat gewoon hier in de les. En dit is het resultaat daarvan.”

De groepjes verkochten onder meer sieraden, fashion, vogelhuisjes, kalenders, snoep en plantjes. Het enthousiasme was groot, bij de klanten, maar ook bij de jonge ondernemers.

"Wij verkopen sleutelhangers die we zelf in elkaar hebben gezet," vertellen Donna en Marieke namens hun groepje. In het vak economie leerden ze wat ze nodig hebben om producten te kunnen verkopen. “We hebben geleerd om de winstmarge te berekenen, de omzet en alles. Hoeveel je inkoopt en hoeveel je dan weer uitgeeft, dat moest je allemaal berekenen,” legt Marieke uit.

Alle voorbereidingen zijn tijdens de lessen gedaan. Het groepje van Vera verkocht sieraden. “We dragen zelf natuurlijk ook sieraden. En je hebt meestal wel het probleem dat ze heel duur zijn. Dus wij hebben ze wat goedkoper gemaakt, zodat je dat probleem minder hebt."

De samenwerking in haar groepje verliep soepel. “We hebben gewoon samen besproken wat we allemaal konden verkopen en hoe duur. En dat is allemaal goed gegaan, het is vlekkeloos verlopen."

Jordy, Sam en Toby hebben hun eigen merk JST Project ontwikkeld, inclusief logo. Ze verkopen T-shirts en zonnebrillen met het logo erop. “We hebben ook combideals: dan kan je kiezen, en dan krijg je korting," legt Toby uit. “We hebben ook al heel veel bestellingen, we zitten al op 45-plus bestellingen van heel veel mensen. Het gaat lekker."

De ondernemers hebben allemaal wat eigen geld ingelegd. “Daarmee hebben we de T-shirts en zonnebrillen gekocht. We hebben alles een beetje berekend, en we hopen dat we het allemaal terugverdienen. We hopen natuurlijk wel 100 euro winst te halen. En het gaat hartstikke goed, dus in principe is dat wel haalbaar."

Toby en zijn collega’s zien het ondernemen zeker ook als een optie voor de toekomst. "Ja, we staan er al voor open. Als het echt goed gaat, willen we ermee doorgaan."

Docent Bart Zwijnenburg is blij met het enthousiasme van de leerlingen. "We zouden eigenlijk om half 2 beginnen, maar het is nog geen half 2 en het is al hartstikke druk. Ze konden niet wachten, zo leuk vinden ze het. Het is vooral leuk voor de leerlingen die niet zo goed kunnen rekenen, maar wel een goed mondje hebben. Die komen bij dit soort dingen heel erg tot hun recht. Met dit project leren ze organiseren, op mensen afstappen, verkoopvaardigheden, eigenlijk gewoon ondernemerschap."

Door Internetredactie Omroep Archipel