Duinbalkons met oplaadpunten geopend op de Brouwersdam

Wethouder Henk van Putten van Recreatie en Toerisme en John Elenbaas van het Platform Pioniers Brouwersdam openden maandag 3 juni 2024 twee duinbalkons. De balkons bieden recreanten een rustpunt en een prachtig uitzicht over zowel het Grevelingenmeer als de Noordzee.

De aanleg van de duinbalkons heeft bijna 300.000 euro gekost. Een groot deel van deze kosten is gedekt door de toeristenbelasting. Ook de provincie Zuid-Holland heeft bijgedragen met een subsidie. Het project is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen de gemeentes Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, lokale ondernemers en de eilandmarketing.

De aanleiding voor dit project kwam in 2018, toen inwoner Theun van der Haven de gemeente vroeg om bankjes te plaatsen op de Brouwersdam. Zijn verzoek is nu werkelijkheid geworden en hij is erg tevreden met het eindresultaat.

Er zijn ook oplaadpunten voor elektrische fietsen geplaatst bij de duinbalkons en bij de strandopgangen van Ouddorp. De stroom van de laadpunten bij de stranden wordt betaald door de strandtenthouders. Bij de duinbalkons komt die van zonnepanelen.



Door Internetredactie Omroep Archipel