McDonald's op Goeree-Overflakkee stap dichterbij





De komst van een McDonald's met McDrive in Oude-Tonge is een stap dichterbij. De ontwerpvergunning ligt ter inzage tot en met 11 augustus 2026. Daarna kan de vergunning definitief worden verleend als er geen zienswijzen worden ingediend.

Het nieuwe restaurant wordt een gebouw met één bouwlaag, een omheind terras en speelvoorzieningen aan de zuidkant, een drive-through en 69 parkeerplaatsen. Ook komen er meerdere energieluifels. Het gaat om transparante luifels met zonnepanelen voor stroomopwekking voor eigen gebruik.

Beschermde diersoorten

Als onderdeel van de procedure is door een ecoloog beoordeeld of er beschermde plant- en diersoorten aanwezig kunnen zijn op de planlocatie en of deze schade kunnen ondervinden van de werkzaamheden. Uit de resultaten blijkt dat de aanwezigheid van strikt beschermde soorten op voorhand kan worden uitgesloten. Volgens het rapport is nader onderzoek of een vergunning niet nodig. Wel wordt aanbevolen om voor de start van de werkzaamheden een schouw uit te voeren naar het voorkomen van broedvogels.

Ook het beschermde Natura 2000-gebied zou geen problemen moeten opleveren. Dit ligt op ruim 2,1 kilometer afstand van de planlocatie. Uit een berekening blijkt dat er geen sprake is van een significante verhoging van de depositie tijdens de bouw- of gebruiksfase.

Klein risico

Daarnaast is de ligging nabij het tankstation onder de loep genomen. Volgens het rapport blijkt het restaurant daar ver genoeg vandaan te liggen en te voldoen aan de veiligheidsregels. Het restaurant ligt ook buiten het gebied waar extra gevaar is bij brand. Het risico op een ongeluk met veel slachtoffers is klein en blijft binnen de veilige normen.

Verder is het college akkoord gegaan met de conceptovereenkomst met McDonald's en de financiering van de aanpassing van de kruising van de N498 en N215.

De stukken over het nieuwe fastfoodrestaurant zijn te vinden op de website van de gemeente.

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Door Internetredactie Omroep Archipel