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Tweede aanrijding met slagboom op Haringvlietbrug in vier dagen

Tweede aanrijding met slagboom op Haringvlietbrug in vier dagen - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Dinsdag 14 juli 2026

Op de Haringvlietbrug is dinsdag 14 juli 2026 rond 11:15 uur opnieuw een slagboom aangereden. Een vrachtwagen veroorzaakte volgens Rijkswaterstaat de aanrijding, waardoor het verkeer in zuidelijke richting flinke hinder ondervond.

Door het incident liep de vertraging op tot ruim een halfuur. Er ontstond een file van meer dan zeven kilometer. Rijkswaterstaat voerde een spoedreparatie uit, die voor 13:00 uur werd afgerond. Daarna kon het verkeer weer op gang komen.

Het is niet de eerste keer deze week dat een slagboom op de Haringvlietbrug is geraakt. Zaterdag 11 juli ging het aan het einde van de middag eveneens mis. Ook toen werd een slagboom aangereden, wat leidde tot veel verkeershinder.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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