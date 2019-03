Duurzame ideeën gevraagd voor N59

Een duurzame N59 is een van de doelen waar verschillende overheden samen aan werken. Om dit te bereiken zijn zij op zoek naar ideeën voor duurzame innovaties en maatregelen voor de weg zelf, de directe omgeving ervan of voor het gebruik van de N59. Heeft u een goed idee? Deel het via www.n59vandetoekomst.nl/denkmee. Er gaat al het nodige gebeuren op het gebied van duurzaamheid. Zo komt er bijvoorbeeld dimbare led-verlichting die de N59 dynamisch en slim verlicht. Deze maakt het mogelijk de weg alleen daar te verlichten waar verkeer is of waar onderhoudswerkzaamheden zijn. Ook komen er Slimme Bandenpompen om veiliger en duurzaam gebruik te kunnen maken van de weg. Maar er is veel meer mogelijk. Niet alleen aan en rondom de weg zelf, maar ook aan de voertuigen en (het gedrag van) gebruikers van de weg. Een greep uit de mogelijkheden: circulaire materialen voor bewegwijzering, carpooling voor werknemers, de mogelijkheid creëren voor het verduurzamen van het wagenpark van bedrijven met voldoende laadinfrastructuur langs de N59 of het aantrekkelijker maken van alternatieven zoals de (elektrische)fiets en het OV. Heeft u een idee? Laat het weten via www.n59vandetoekomst.nl/denkmee. Onder de inzendingen worden drie VVV-bonnen ter waarde van € 35,= verloot. De provincies Zuid-Holland en Zeeland, Rijkswaterstaat en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland werken samen aan de verbetering van de veiligheid, doorstroming en duurzaamheid van de N59. Het gaat niet alleen om aanpassingen aan de weg zelf, maar ook om duurzaamheidsmaatregelen en inzet van Smart Mobility. Tweeten

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Maak een virtueel rondje over onze dijken Laat u in een unieke 360º virtual reality beleving meenemen langs een schat aan kennis en ervaring over de dijkversterking langs de Zuid-Hollandse...

Lachgas voor kinderen in ziekenhuis Dirksland Sinds 1 december 2018 is de spoedeisende hulp van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis gestart met een nieuwe methode om angst en pijn bij kinderen te verminderen als zij een vervelende ingreep...

Drugslaboratorium opgerold in Middelharnis De politie heeft vrijdagmorgen 22 februari 2019 een drugslaboratorium opgerold. Het lab zat in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Zernikeweg. Diverse eenheden van de politie zijn ingezet...

Zwembad 't Zuiderdiep weer open na onderhoudsweken Zwembad 't Zuiderdiep is twee weken gesloten geweest om de vloer in de kleed- en doucheruimte te vervangen. Sinds maandag 18 februari 2019 zijn de deuren weer geopend. Tijdens deze sluiting...

Groot gaslek bij woning in Sommelsdijk Bij een woning in de Tuinstraat in Sommelsdijk is vrijdag 15 februari 2019 een gaslek ontstaan. Het lek ontstond omstreeks 10:30 uur tijdens werkzaamheden. Meerdere woningen zijn uit...

Restauratie Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat van start Op donderdag 7 februari 2019 vond met het (her)planten van een kastanjeboom de officiële start plaats van de restauratie van het Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. De symbolische...

SchuldHulpMaatje Goeree-Overflakkee gaat van start Met een ferme handdruk overhandigde Jan-Kees Wielhouwer als voorzitter van SchuldHulpMaatje Goeree-Overflakkee op maandag 4 februari 2019 het startdocument aan wethouder Berend Jan...

15-Jarige start doneeractie voor hulphond Lavita uit Middelharnis is 15-jaar en heeft PDD-NOS (vorm van autisme). Hierdoor is het voor haar erg lastig om vrienden te maken en contacten te onderhouden. Bovendien vindt ze het...

Zwembad Zuiderdiep schenkt fuusjes aan ziekenhuis Begin februari 2019 was mascotte Stella van Zwembad 't Zuiderdiep in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis om fuusjes te overhandigen aan de kinderafdeling. De fuusjes zijn kleurrijke creaties...

Welke initiatieven laat u ondersteunen door een projectsubsidie? Verenigingen, stichtingen en dorpsraden kunnen bij de gemeente Goeree-Overflakkee projectsubsidie aanvragen op het gebied van sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme &...

