Duurzame verkeersborden in Nieuwe-Tonge

Maandag 3 mei 2021 onthulde wethouder Tea Both-Verhoeven het eerste duurzame verkeersbord in Nieuwe-Tonge. De gemeente wil in de openbare ruimte meer gebruik maken van zogenaamde biobased producten, gemaakt van groene grondstoffen.

Om tot een duurzamer en steviger alternatief dan de huidige aluminimum verkeersborden te komen voert gemeente Goeree-Overflakkee een pilot uit in Nieuwe-Tonge met 120 biobased verkeersborden. Ook zijn er 40 borden verwijderd omdat deze tijdens de controle overbodig bleken te zijn.

Circulair in 2040

Wethouder Both is blij met deze ontwikkeling: “Deze pilot met duurzamere en stevigere borden past binnen onze ambitie om in 2040 circulair te zijn. Deze verkeersborden worden van restmateriaal gemaakt en kunnen ook hergebruikt worden. Als het een succes blijkt stappen we op termijn helemaal over naar deze borden, die ook nog eens de biodiversiteit kunnen bevorderen.”

Zeer lage CO2-voetafdruk

De borden zijn gemaakt van een biocomposiet en zijn sterk, vormvast en hebben een lange levensduur. Door het gebruik van biobased restmaterialen heeft het biocomposiet een zeer lage CO2-voetafdruk. De verkeersborden zijn gemaakt van 100% plantaardig restproduct van riet, kalk en hars. De belangrijkste grondstoffen bestaan uit lokale restmaterialen, onder andere uit natuurgebieden die door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten worden beheerd. Aan het einde van de levensduur van het product kan het materiaal worden hergebruikt.