Eco-School Bosseschool krijgt 7de Groene Vlag

Donderdag 20 oktober 2022 overhandigde wethouder Jaap Willem Eijkenduijn het certificaat en de groene vlag aan het Eco-Team van de Bosseschool in Middelharnis. Zij mochten de vlag voor de 7de keer op een rij ontvangen.

De wethouder sprak zijn waardering uit voor hun inzet en enthousiasme. Er zijn namelijk veel initiatieven binnen de school als het gaat om duurzaamheid, milieuzorg en natuureducatie. Zo geeft het Eco-Team presentaties in de klassen over afval, wat je zelf kunt doen om afval te voorkomen en goed te scheiden. Er zijn moestuintjes en bloementuinen aanwezig, waar met hulp van enkele ouders de leerlingen zelf planten, verzorgen en oogsten.

Alle kleine beetjes helpen

In het jaar 2021/2022 is op het initiatief van het Eco-Team een deel van het dak van de school een sedumdak aangelegd. Zowel de leerlingen als de wethouder maken zich best zorgen over het milieu en de natuur. De boodschap van de wethouder is dan ook; "Ga zo door, wees trots op de stappen die jullie met elkaar hebben gezet, laat zien waar je mee bezig bent en praat er met anderen over. Ook al lijken het soms maar kleine stapjes die je doet, alle beetjes helpen".