Edudelta College sluit in augustus definitief de deuren

Het Edudelta College, met locaties in Barendrecht, Bleiswijk, Middelharnis en Goes, gaat deze zomer dicht. Vmbo Goes gaat naar Pontes per 1 augustus 2018. Minister Arie Slob van Onderwijs ziet niets in een fusie met andere scholen, en laat Edudelta liever stoppen. De leerlingen kunnen volgens hem op andere groenscholen terecht. Dit meldt RTV Rijnmond.

Doordat het leerlingenaantal de laatste jaren steeds verder terugliep, kwam Edudelta in geldnood. Zo werd het aantal leraren niet aangepast aan de teruglopende leerlingaantallen.

Hoewel het Edudelta College in augustus stopt met het aanbieden van onderwijs, blijven de schoolgebouwen open, zegt bestuursvoorzitter Koos Samsom dinsdag. "Het onderwijs gaat door, maar de school is financieel niet meer in staat om dat op een manier te doen die kwalitatief voldoet aan de normen van de inspectie. Daarom is het van belang dat andere scholen onze leerlingen en docenten overnemen."

Op het Edudelta College zitten op dit moment nog 1000 vmbo-leerlingen en 600 mbo-studenten. Om de school te redden is er nog gekeken naar een fusie met onder meer de Lentiz Onderwijsgroep, maar dat kost bijna 11 miljoen euro. Dat vindt Slob teveel. Ook gemeenten en provincies willen niet bijspringen.

Edudelta sluit op 1 augustus 2018. Tot die tijd wordt voor de leerlingen en waar mogelijk het personeel onderdak gezocht op andere scholen in de regio. Slob verwacht dat daar voldoende plek is. Hij schrijft aan de Tweede Kamer dat zijn ministerie actief de herplaatsing zal ondersteunen.

Leerlingen moeten naar verwachting wel langer reizen naar hun nieuwe school. Zie ook het bericht op de website van de school: https://edudeltacollege.nl/over-edudelta/toekomst-edudelta-college

Bron: RTV Rijnmond