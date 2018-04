Onderwijs Edudelta onder vlag RGO Middelharnis

Het huidige voortgezet onderwijs van het Edudelta College blijft vanaf 1 augustus 2018 onder de vlag van de RGO plaatsvinden aan de Langeweg en de Schoolstraat in Middelharnis. De lessen aan de leerlingen worden verzorgd door de eigen, vertrouwde docenten. Bovendien gaat de nieuwbouw van de Beroepscampus door.

Bovenstaande afspraken hebben de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee (RGO), Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits (CSG Prins Maurits), de gemeente Goeree-Overflakkee en het Edudelta College deze week bekrachtigd.

Samenwerking RGO en CSG Prins Maurits

De RGO en CSG Prins Maurits zullen het vmbo elk op hun eigen wijze vormgeven. In klas 3 en 4 wordt voor de beroepsgerichte vakken met elkaar samengewerkt. Hierdoor kunnen alle profielen door beide scholen worden aangeboden en kunnen ouders en leerlingen de school kiezen die het beste bij hen past. Voor de rector van CSG Prins Maurits, Adam van Heest, is de keuzevrijheid van groot belang: “Optimale keuzevrijheid voor ouders, omdat er met ingang van het nieuwe schooljaar - en dus voor de nieuwe leerlingen - geen verschil meer is in aanbod tussen het openbaar en christelijk onderwijs. Daar waar leerlingen werken aan hun beroepsvaardigheden kunnen we elkaar vinden.”

Beroepscampus

De twee scholengemeenschappen (RGO en CSG Prins Maurits) gaan samen invulling geven aan de uitvoering van de beroepsgerichte vakken in de bovenbouw. Deze vakken worden vanaf 2020 verzorgd in de Beroepscampus aan de Langeweg. De rector en bestuurder van de RGO, Arie Cové, is hier duidelijk over: “Het antwoord op de vraag hoe het vmbo-onderwijs moet worden vormgegeven is samenwerking tussen twee sterke VO-scholen met een duidelijke identiteit. Deze samenwerking maakt ook een ruime keuze in de profielen mogelijk, daarom bieden CSG Prins Maurits en de RGO alle beroepsgerichte vakken over twee jaar gezamenlijk aan. Dit is een grote winst vooral voor de leerlingen!” Ook wethouder Onderwijs, Frans Tollenaar, is blij met deze ontwikkeling. “Door het onderwijs op deze wijze vorm te geven, kunnen we opleiden in alle beroepsprofielen. Het bedrijfsleven op Goeree-Overflakkee en daarbuiten kan door dit kwalitatief goede beroepsonderwijs rekenen op goed opgeleide vakmensen.”

Excellent onderwijs geborgd

Koos Samsom, bestuurder van Edudelta, is eveneens positief over het besluit: “Het uitgangspunt ‘Voortzetten van het huidige onderwijs op de huidige locaties met de vertrouwde docenten’ blijft gehandhaafd. Het excellente onderwijs (Edudelta College Middelharnis is Excellente School en beste AOC van Nederland) blijft op een goede manier behouden en wordt hiermee geborgd door de RGO en de gemeente. En het is goed dat over de invulling van de beroepsgerichte vakken overeenstemming is over de samenwerking tussen RGO en CSG Prins Maurits, daarvan heeft het bedrijfsleven in de regio in de toekomst veel profijt.”