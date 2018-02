Edudelta horeca kampioen Skills Talents

Tijdens de provinciale Skills Talents 2018 wedstrijden zijn Aurora Dane, Sabine Durinck en Jamilla de Bruine kampioen van Zuid-Holland geworden. Jaarlijks doen leerlingen van Edudelta College Middelharnis mee aan de landelijke Skills Talents wedstrijden. Dit zijn vakwedstrijden voor vierdejaars vmbo’ers. Deze drie dames (foto) wisten de jury te overtuigen door vakkundig een maaltijdsalade met piri-piri kip met fruit en naanbrood voor te schotelen. Maar ook door perfecte samenwerking, hygiëne en teambuilding. De jury roemde het drietal dat zij de enige waren met een uitmuntende planning. Edudelta is trots op haar horeca leerlingen! Tweeten

