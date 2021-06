Een attentie voor veteranen op Goeree-Overflakkee

Evenals in 2020, gaat de jaarlijkse veteranenmiddag op Goeree-Overflakkee in 2021 niet door. Wel ontvangen alle veteranen van Goeree-Overflakkee een attentie. Bij een aantal veteranen bracht burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman deze persoonlijk langs.

Veteranendag Goeree-Overflakkee

Het is gebruikelijk dat alle veteranen van het eiland worden uitgenodigd om elkaar in juni te ontmoeten in het gemeentehuis in Middelharnis. De Vereniging Veteranen Goeree-Overflakkee stelt dan een programma samen met een presentatie en een aantal sprekers, waarna een informeel gedeelte volgt. De bijeenkomsten zijn bedoeld om respect, erkenning en waardering tot uitdrukking te brengen voor alle veteranen en leden van de VOMI die op Goeree-Overflakkee wonen of woonden. Vanwege coronamaatregelen was het, evenals vorig jaar, niet mogelijk om deze bijeenkomst te organiseren.

Waardering en respect

Er was geen bijeenkomst voor de veteranen, maar als alternatief ontvangen alle veteranen van Goeree-Overflakkee een attentie met kaart namens de gemeente. De waardering voor de inzet van de veteranen is groot. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “Ik heb veel respect voor de inzet van onze veteranen. In moeilijke situaties, waar ook ter wereld, leverden zij nu en in het verleden een belangrijke bijdrage aan een veiliger leefomgeving voor de medemens”.

Persoonlijk bezoek met jeep

Op verzoek stelde de heer Wim de Bonte zijn oude militaire voertuig beschikbaar en reed met de burgemeester langs een aantal veteranen. Zo bracht burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman de attentie persoonlijk langs bij een vrouwelijke veteraan, een jonge veteraan en een tweetal oude veteranen. Bij alle andere veteranen van de gemeente wordt de attentie per post thuisbezorgd.

Landelijke Veteranendag op zaterdag 26 juni

Voor de landelijke Veteranendag organiseert het Nationaal Comité Veteranendag een aangepast programma op afstand, thuis voor de buis. Dit programma is te volgen via de tv-uitzending op 26 juni 2021, live vanuit Den Haag. De uitzending start op NPO2 om 12:35 uur vanuit de Koninklijke Schouwburg door de NOS.

Op 26 juni wordt de Veteranenvlag gehesen bij het gemeentehuis in Middelharnis.