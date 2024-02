Een beestenboel bij Nieuw Rijsenburgh

Er stond een paard in de gang... bij woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh. Leerlingen van RGO en Prins Maurits uit klas 4 vmbo Profiel Groen op de Beroepscampus bezochten de bewoners met een aantal dieren van de opleiding. Zelfs schoolpony Daisy was mee. De leerlingen maakten ook bloemstukjes met de bewoners en een leerling vertelde alles over planten.

Het bezoek was voor iedereen niet alleen erg gezellig maar ook nuttig. De leerlingen van Prins Maurits en RGO volgen in het profiel Groen op de Beroepscampus het keuzedeel Groene Zorg. Hierin oriënteren ze zich op zorgboerderijen en de daarbij behorende doelgroepen. De leerlingen leerden op deze manier om te gaan met de doelgroep ouderen.

Ook voor de bewoners van Nieuw Rijsenburgh was de middag meer dan alleen gezellig. Ze genoten van een middag vol afwisseling en contact.



Door Internetredactie Omroep Archipel