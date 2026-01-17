Een druk 2025 voor reddingsdiensten langs de kust

Het was in 2025 een druk jaar voor KNRM-station Ouddorp. Het station werd 112 keer gealarmeerd en eindigde daarmee als derde van Nederland, achter Scheveningen (157) en Enkhuizen (113).

KNRM-station Ouddorp kwam in 2025 32 keer vaker in actie dan in het jaar daarvoor. Uit cijfers van de KNRM blijkt dat er in totaal 112 alarmeringen waren. Daarbij werden 182 mensen en zes dieren gered of geholpen. Helaas is één persoon overleden. Volgens Michiel Andreae van KNRM Ouddorp was 2025, ondanks het hogere aantal meldingen, een normaal jaar. “De KNRM zet zich zeer actief in om watersporters via artikelen en video’s in de media voorlichting te geven en attent te maken op mogelijke problemen. Daarnaast is er het KNRM Helpt Assistentie Centrum, waar schippers om hulp of advies kunnen vragen als er geen spoed is. Op die manier wordt soms voorkomen dat de reddingsboot moet uitvaren.”

Stellendam en landelijke cijfers

KNRM-station Stellendam had in het afgelopen jaar 44 alarmeringen. Daarbij werden 102 mensen gered en overleed één persoon. Ook werden drie dieren in nood geholpen. Landelijk gezien is het aantal alarmeringen bij de KNRM gestegen. In 2025 werden 3.592 personen veilig aan wal gebracht, tegenover 2.987 in 2024. Het aantal geredde dieren nam toe van 125 naar 161. De 45 reddingstations in Nederland werden in totaal 2.178 keer gealarmeerd, 115 keer meer dan in het jaar daarvoor.

Reddingsbrigade

Ook bij de Ouddorpse Reddingsbrigade zijn cijfers over 2025 bekend. Zo waren er 71 acties rondom zwemmers, waaronder preventieve waarschuwingen voor gevaarlijke muien of opkomend water. Drie keer moest een zwemmer daadwerkelijk uit het water worden gered.

Opvallend is het aantal keren dat kitesurfers hulp nodig hadden. In 56 gevallen verleende de brigade bijstand. “Voornamelijk gaat het om kitesurfers die niet zelfstandig terug kunnen komen, bijvoorbeeld doordat de wind wegvalt of door materiaalpech,” legt Marijn de Ruiter van de Ouddorpse Reddingsbrigade uit.

Daarnaast waren er zestien medische incidenten waarbij professionele hulp nodig was. In 192 kleine EHBO-gevallen kon de brigade zelf hulp verlenen. Ook waren er zes meldingen rondom dieren en zeventien vermissingen.

Door Internetredactie Omroep Archipel