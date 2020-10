Een eigen Bibliotheek op School in Goedereede Havenhoofd

Op woensdag 14 oktober 2020 opende CBS Eben Haëzer in Goedereede Havenhoofd hun eigen Bibliotheek op School. Uit voorzorg was gekozen voor een kleinschalige opening waar geen publiek van buitenaf bij aanwezig was. Maar dat maakte het feestje er niet minder groot om. Een grote sliert van kinderen ging de hele school door om samen het laatste boek in de bibliotheek te plaatsen en deze daarmee officieel te openen.

Na de opening ruilden alle leerlingen een boek in de bibliotheek en gaf leesconsulent Irene uitleg over hoe je het juiste boek vindt. De opening is ook te zien op het YouTube kanaal van de bibliotheek- BiebTV.

Daarnaast was er nog een grote verrassing voor juf Wolfert. Omdat zij dit jaar 40 jaar in dienst is, is de bibliotheek op school naar haar vernoemd. Directrice Jos Koopman vertelt: "Juf Wolfert staat al 40 jaar voor de klas op de Eben Haëzer. Bovendien is de juf gek op lezen! Reden om haar favoriete boek 'Alleen op de wereld' van Hector Malot in de bibliotheekcollectie op te nemen en de bibliotheek naar haar te vernoemen".

Met de Bibliotheek op school hebben de leerlingen, naast het favoriete boek van juf Wolfert, toegang tot een grote collectie boeken. Daarnaast hebben de docenten regelmatig contact met de leesconsulente van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. Zij is aanspreekpunt voor de docenten op gebied van taalontwikkeling, leesbevordering en het ontwikkelen van (digitale) mediavaardigheden. Zo werken school en bibliotheek samen om de leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Leesconsulente Irene kon bij de opening meteen aan de slag met uitleg over hoe je nou het juiste boek vindt.