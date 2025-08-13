Een geopende basculebrug is vaak een ergernis

De basculebrug over het Haringvliet, gelegen in rijksweg N57, wordt regelmatig geopend voor recreatief scheepvaartverkeer. Dat gebeurt uitsluitend wanneer de doorvaarthoogte van een schip te laag is om onder de brug door te varen. Voor forenzen die dagelijks de brug moeten passeren, is het openen voor één toeristisch zeilbootje een grote ergernis.

Goereese Sluis

Schepen die van het Haringvliet naar zee willen, of andersom, melden zich via marifoon of telefoon bij de operator in het kantoorgebouw iets verderop. “Dan wordt er altijd gevraagd hoe hoog het schip is,” vertelt Niels Kuiken, beheerder van de Haringvliet- en Goereese sluizen. “Afhankelijk van die hoogte moeten we eventueel de ophaalbrug of de basculebrug openen.”

Jaarlijks passeren zo’n 7000 schepen de sluis, met piekdrukte in de zomermaanden juli en augustus. De sluis zorgt ervoor dat het waterpeil gelijk wordt gemaakt met dat van de zee. De techniek voor het openen en sluiten van de basculebrug bevindt zich in een kelder onder de rijksweg. Daar zit het contragewicht van de brug, dat samen met de brugklap zorgt dat de brug omhoog kan. “We bewaren hier ook reserve­slagbomen, voor het geval een automobilist er eentje omver rijdt,” aldus Kuiken.

Sluiproute

Bewoners van het eiland — en ongetwijfeld ook enkele ‘overkanters’ — kennen vaak een sluiproute voor het geval de brug openstaat. Rijkswaterstaat maakt die route bewust niet openbaar. “Wij geven dat niet aan, omdat we het snelverkeer van de N57 niet willen mengen met het langzame verkeer over de ophaalbrug,” legt Kuiken uit.

Brug open voor één zeilbootje

Voor forenzen die dagelijks de brug moeten passeren, is het openen voor één toeristisch zeilbootje een grote ergernis. Sommigen pleiten daarom voor een systeem zoals bij de Haringvlietbrug, die alleen op vaste tijden — bijvoorbeeld ieder heel uur — opent. Maar Kuiken ziet dat niet gebeuren: “Er zijn met de scheepvaartsector afspraken gemaakt dat wij altijd op aanvraag bedienen, ook al is het maar voor één bootje. Een aanpassing zit er voorlopig niet in.”

De Goereese Sluis is een van de weinige verbindingen tussen de Noordzee en het binnenland, en zal dus voorlopig blijven functioneren zoals hij nu doet.

