Een goede start voor basisschool de Westhoek

Basisschool de Westhoek is schooljaar 2018-2019 goed begonnen met een startfeest voor alle leerlingen en ouders. Leerlingen hebben leuke podiumoptredens verzorgd en kraampjes gevuld met zelfgemaakte etenswaren en cadeautjes. Er was voldoende te eten en drinken zodat iedereen kon blijven tot in de avond. Een luchtkussen, sportieve spelletjes, paardrijden en een loterij maakten het feest compleet. Het schoolplein aan de Dorpstienden liep vrijdagmiddag dan ook helemaal vol met (groot)ouders, kinderen en leerkrachten. Een deel van de opbrengst van dit gezellige feestje is geschonken aan een actie voor Lombok. Op dit eiland zal een school herbouwd worden na de aardbeving. De Westhoek waardeert de inzet van ouders, leerkrachten, sponsors en vooral leerlingen voor het doen slagen van deze leuke opening van het schooljaar. Tweeten

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

