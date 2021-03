Een huis zonder snelle internetaansluiting wordt zeldzaam

Een veel gestelde vraag van potentiële kopers met wie een makelaar een woning gaat bezichtigen is, wat voor internetaansluiting heeft deze woning?

”Glasvezel is mogelijk”, is het antwoord dat makelaars op Goeree-Overflakkee in de nabije toekomst kunnen gaan geven.

Om de dorpen, naast het buitengebied, leefbaar te houden zijn een aantal voorzieningen noodzakelijk. Eén daarvan is tegenwoordig een goede en snelle internetverbinding. Het eiland moet aantrekkelijk blijven voor ondernemers, inwoners en toeristen. Thuiswerken wordt/is normaal en huizen worden intelligenter. Een huis met glasvezel is ook nog eens extra aantrekkelijk bij de aan- en verkoop.

Een snelle internetverbinding is niet alleen belangrijk voor de potentiële kopers maar ook voor de makelaar. "Wij maken met Het Huis van Jansen dagelijks gebruik van de internet verbinding om het actueel woningaanbod te plaatsen op o.a. de zoekmachine funda.nl. Maar ook de agenda, taxaties en correspondentie met bijvoorbeeld de notarissen en hypotheekverstrekkers verloopt digitaal.", aldus Danielle Jansen.