Een kijkje in de keuken van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Begin 2023 nam Nicole van den Ochtend - Biemond afscheid van de cliëntenraad van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Ze maakte negen jaar deel uit van deze raad, die ze in 2014 als jonge student kwam versterken. “Het was een waardevolle en plezierige tijd, waarin ik heel veel heb geleerd.”

Tijdens haar studie Beleid & Management in de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit kreeg Nicole Biemond in 2014 een tip van haar vader: in de cliëntenraad van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis kwam een plek vrij, zou dat iets voor haar zijn? “Dat leek me wel wat. Zo zou ik de kans krijgen om te kunnen zien hoe de theorie, die tijdens mijn studie aan bod kwam, in de praktijk wordt toegepast. Daarnaast zou ik mijn netwerk kunnen uitbreiden. Ik solliciteerde en werd aangenomen.”

Dezelfde drijfveer

Met haar 19 jaar was Nicole het jongste lid van de cliëntenraad: “Mensen denken vaak dat zo’n adviesorgaan alleen uit oudere leden bestaat, maar dat hoeft dus absoluut niet zo te zijn. Integendeel. Als cliëntenraad denk je vanuit patiëntperspectief mee over het beleid van een organisatie. En dan is het juist je kracht als je dat doet met een groep mensen die elkaar qua achtergrond, leeftijd en interesses aanvullen. Zo’n diversiteit geeft je cliëntenraad een absolute meerwaarde. Zeker wanneer je dezelfde drijfveer hebt: wij vinden het bijvoorbeeld allemaal belangrijk dat er op Goeree Overflakkee een goed ziekenhuis is, waarin de zorg optimaal georganiseerd is en blijft.”

Kijkje in de keuken

“Het is leuk én boeiend om je daarvoor samen in te zetten, waarbij je een mooie kans krijgt om ‘in de keuken’ van een organisatie te mogen meekijken. Medewerkers vertellen hun verhaal, afgevaardigden van de directie schuiven bij vergaderingen aan en ook het contact met andere belanghebbenden geeft nuttige informatie. Of het nu om het dagelijks menu op de verpleegafdelingen gaat of de beleidsstrategie voor de komende jaren: de vraag is toch ‘wat is hierbij belangrijk voor de patiënt’? Daarover adviseert de cliëntenraad, gevraagd en ongevraagd. We denken positief kritisch mee en dat wordt gewaardeerd.”

Leerzaam en plezierig

Eind januari nam Nicole afscheid van de cliëntenraad: ze maakte er negen jaar deel van uit, waarmee haar wettelijke periode erop zat. Ze kijkt met heel veel plezier terug op die periode: “Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en CuraMare doen hun uiterste best om toekomstbestendige zorg op Goeree mogelijk te houden. Het is fijn om je daarvoor te kunnen inzetten, zorg van deze kwaliteit zo dichtbij is geen vanzelfsprekendheid. Het is goed om dat te beseffen.

Mijn deelname aan de cliëntenraad heeft me veel gebracht, het vormt je als mens. Ik voelde me vanaf het begin welkom en de samenwerking in dit team was leerzaam en plezierig. Je leert om door verschillende perspectieven te kijken, waarbij het mooi is om met elkaar in gesprek te blijven. En ja, gaandeweg heb ik mijn netwerk uitgebreid. Dus als mensen me vragen of deelname aan een cliëntenraad iets voor jongeren is, antwoord ik volmondig ‘ja’. Meedenken en meepraten via de cliëntenraad is echt een aanrader!”

De cliëntenraad zoekt momenteel twee nieuwe leden. Op de website van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis vind je hier meer informatie over.