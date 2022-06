Een kleurrijk welkom voor nieuwe inwoners Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee heet nieuwe inwoners vanaf nu welkom met een kleurrijk bloemetje. Bij de welkomstfolder zit een bon voor een boeket bij een lokale bloemist.

In samenwerking met Eilandmarketing ontwikkelde de gemeente een nieuwe welkomstfolder voor mensen die zich inschrijven bij de gemeente. In de folder heet burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman de inwoners welkom. Ze schrijft dat wonen op Goeree-Overflakkee wonen op een eiland vol mogelijkheden is. Waar nieuwe kansen liggen voor jong en oud.

“Wonen op Goeree-Overflakkee is bijzonder”, aldus de burgemeester. “Veel inwoners zeggen terecht: ‘Als ik het eiland oprijd via de brug of de dam, dan voel ik me thuis’. Als gemeente willen we dat onze inwoners zich hier welkom en thuis voelen. Een mooi boeket helpt daar ongetwijfeld bij.”

De folder wijst met een QR-code de inwoners ook op de top 10 van bezienswaardigheden op Goeree-Overflakkee. Want de beste manier om Goeree-Overflakkee te leren kennen is door de gemeente zelf te ontdekken. Dat kan op vele manieren. Door te praten met de dorpsgenoten. Door langs te gaan bij de lokale winkels en cafés, hotels en restaurants. En door de mooie en bijzondere plekken op het uitgestrekte eiland te bezoeken.

Het idee voor het welkomstbloemetje komt van inwoonster Mimi van Loon uit Dirksland, die enige jaren terug zelf op Goeree-Overflakkee kwam wonen. Zij dacht ook mee over de invulling van de welkomstboodschap. Daarom kreeg zij één van de eerste welkomstboeketten.