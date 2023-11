Een McDonald's op Goeree-Overflakkee komt in zicht

Al jaren hopen vele McDonald's fans op de komst van een McDonald's op Goeree-Overflakkee. In 2014 openden fans zelfs een Facebookpagina om openbaar te maken dat er behoefte is aan de gele M op het eiland. Destijds reageerde McDonald's dat locatieonderzoekers het eiland al hadden onderzocht, maar dat het niet geschikt werd bevonden voor de opening van een nieuw restaurant.

In 2020 werd een tweede poging ondernomen door een fan die een online petitie startte, waar maar liefst 2.155 handtekeningen werden verzameld. Helaas leidde ook deze inspanning niet tot het verschijnen van de bekende hamburgers op Flakkeese bodem. Maar nu lijkt het tij te keren.

Op donderdagavond 2 november 2023 heeft McDonald's de gemeenteraad bijgepraat over de mogelijkheid om een vestiging te openen in Oude-Tonge, specifiek bij de Tonnisseweg waar de N215 overgaat in de N59. Volgens het gepresenteerde plan is het idee om een restaurant van ruim 600 m2 te openen, inclusief 69 parkeerplaatsen. Ook de bekende McDrive zal niet ontbreken.

Binnenkort zal de gemeenteraad zich buigen over het voorgelegde plan.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws