Een nieuw insectenhotel: 'Een cadeau aan de natuur, maar ook aan onszelf'

Het Melissantse Bos is een insectenhotel rijker. Vrijdag 21 maart 2025 opende Dirk Spahr van der Hoek, Dorpsraad Melissant, samen met basisschoolkinderen van groep 7 en 8 een nieuw insectenhotel aan de Nieuweweg in Melissant.

Door Bas van Eijsden

Van der Hoek vertelde in zijn toespraak dat de kinderen de toekomst en ware natuurbeschermers zijn. “Vandaag zijn we hier niet alleen om een insectenhotel te plaatsen, maar ook om de verbinding tussen mens en natuur te vieren.” Ook waren er boswachters van Staatsbosbeheer aanwezig die de rol van het Melissantse Bos en het belang van de insecten uitlegden.

Modder

De grond waar het insectenhotel op staat is beschikbaar gesteld door Ewoud Gebraad, de Dorpsraad Melissant bedankte hem voor zijn vrijgevigheid. Voor twee leerlingen van de Roxenisse Openbare Basisschool en twee leerlingen van De Regenboog was er nog een speciale taak, zij mochten de staanders van het insectenhotel steviger maken door er modder op te scheppen.

Het Windfonds heeft het insectenhotel mede mogelijk gemaakt, met een samenlopend project op de scholen. De kinderen kregen zelf kleine insectenhotels mee naar huis om thuis op het balkon of in de tuin kennis te maken met en meer te leren over de natuur. De leerlingen mochten tijdens de opening hun namen op het insectenhotel schrijven.