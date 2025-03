Een pokerkampioen in Stad aan 't Haringvliet

Jorian Maliepaard uit Stad aan 't Haringvliet heeft zich gekwalificeerd voor de landelijke pokerfinale. Tijdens een voorronde van ONK Poker voor amateurspelers in Zundert won hij het van 80 andere deelnemers. Jorian speelt het kaartspel al heel lang.

"Een jaar of 20 geleden werd het op een gegeven moment heel populair in Nederland", zegt hij. "Ik was toen 14 of 15 en toen ben ik ermee begonnen. Het was heel leuk en iedereen deed het. Ik speelde het met klasgenoten. Toen speelde ik nog niet op het niveau wat ik nu doe. Sinds een jaar of drie heb ik het weer opgepakt en ben ik het veel meer gaan spelen."

Jorian vindt het leuk om de juiste kaartcombinatie bij elkaar te krijgen, maar geniet vooral van het contact met mensen. "Je zit toch met negen man aan het tafel en maakt een babbeltje."

Spannend

Toch kan het spel ook spannend worden. "Ja, wat ik zelf ook wel echt kicken vind, dat is die adrenaline-rush die erbij komt. Als je bezig bent, en je hebt ingezet. Ja, ga maar mee, ga maar mee. Zet ook maar in, want je weet misschien al, ja, ik heb de beste hand. Je kan er niet meer overheen, dat is wel echt een lekker gevoel. En ja, dan voel ik dat wel een beetje en dan moet je inderdaad wel rustig blijven. Dan is het echt een kunst om die pokerface te houden."

Op 5 juli 2025 mag Jorian plaatsnemen aan de pokertafel bij de landelijke finale in Nijkerk. Als hij die wint, is hij amateur pokerkampioen van Nederland.



Door Internetredactie Omroep Archipel