Een tijdreis door geluid en beeld: ontdek radiomuseum Het Oude Weeshuis

Radiomuseum Het Oude Weeshuis in Oude-Tonge is een schat voor liefhebbers van geluidsapparatuur, tv's en elektrotechniek. Eigenaar Adrie van Loon toont vol trots een collectie van zo'n 200 radio's, oude bandrecorders, platenspelers, televisies en huishoudelijke apparaten.

Het museum beschikt ook over vitrines vol historisch installatiemateriaal, zoals porseleinen stoppen en stekkers. Het pand, een voormalig weeshuis uit 1789, voegt extra historische waarde toe. Een bezoek aan dit museum biedt zowel een bijzondere collectie als een uniek stukje geschiedenis.

Adrie van Loon vertelde er in november 2024 alles over in het programma 'Op de Hoagte'.

Door Internetredactie Omroep Archipel