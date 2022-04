Een veilig en leefbaar Goeree-Overflakkee

In maart 2022 is er een peiling gehouden over waterveiligheid. Daaruit blijkt dat ongeveer 1 op de 10 Nederlanders overweegt te verhuizen naar een plek die niet kan overstromen. De vraag is of inwoners van Goeree-Overflakkee zich hierin herkennen. Maandag 11 april 2022 organiseren Streekmuseum Goeree-Overflakkee en waterschap Hollandse Delta daarom een avond over veilige dijken.

Uit de peiling komt ook naar voren dat een grote meerderheid van de bevolking zich ervan bewust is dat het gevaar van drie kanten kan komen: van voren (zeespiegelstijging) van achteren (overstromingen van rivieren) en van boven (regen).

Veilige dijken

De stijging van de zeespiegel kan ook gevolgen hebben voor Goeree-Overflakkee. Beleidsadviseur waterkeringen Henri van der Meijden vertelt hoe het waterschap nieuwe technieken ontwikkelt om de dijken ook in de toekomst veilig te houden.

Veilige delta

Maar hevige regenbuien en grote perioden van droogte maken het eiland ook kwetsbaar. Vanuit het verre verleden neemt dijkgraaf Jan Bonjer u mee naar de toekomst van waterveiligheid. Wanneer we water en bodem meer sturend laten zijn, kunnen we onze delta veilig en leefbaar houden.

U bent van harte welkom op 11 april 2022 in de Emmauskerk, Koningin Julianaweg te Middelharnis. Aanvang 19:30 uur (zaal open 19:00 uur). De toegang is gratis. Aanmelden via de website van het streekmuseum: www.streekmuseum.nl.