Een veilige ruimte voor leven met en na kanker

Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee hield zaterdag 7 september 2024 een open dag in De Overkant in Ouddorp. De Boei organiseert twee keer per maand inloopdagen voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Tijdens die bijeenkomsten kunnen de gasten terecht voor een goed gesprek, maar ook voor creatieve activiteiten en informatie. De Boei wil een veilige ruimte bieden waar lotgenoten zichzelf zijn.

Camerajournalist Jonathan Jelier bezocht de open dag en maakte een reportage.

Het inloophuis is er elke tweede en vierde dinsdag van de maand, in De Overkant in Ouddorp. Meer informatie: www.deboeigo.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel