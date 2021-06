Eenvoudig een lokale vereniging of ondernemer steunen

Soms is het vrij gemakkelijk om een lokale vereniging of ondernemer te steunen. Een nieuw huishoudelijk apparaat kopen bij de ondernemer om de hoek terwijl die 100 euro goedkoper is op internet doet niet iedereen. Maar als je een internetabonnement nodig hebt en het maakt voor jou niet uit of je die online afsluit of via een lokale vereniging of ondernemer dan is de keuze snel gemaakt toch?

Je kan het bijna niet gemist hebben, Delta Fiber is bezig met het aanleggen van glasvezel op Goeree-Overflakkee. Dit gebeurt in fases. De fase Dirksland/Melissant/Herkingen is nu aan de beurt. De fase Nieuwe-Tonge/Oude-Tonge/Ooltgensplaat is afgerond, de rest van de dorpen volgen in de tweede helft van 2021. Als je een glasvezelinternetabonnement wil afsluiten is het handig om dit via een lokale vereniging of ondernemer te doen. Het kost je niks extra’s en je steunt daarmee de vereniging of ondernemer. Zij krijgen namelijk van Delta Fiber een vergoeding per afgesloten abonnement. En sluit je af via een vereniging dan krijg jezelf ook nog eens 25 euro.

Gemakshalve hebben we hieronder de deelnemende partijen in de huidige fase met bijbehorende links op een rijtje gezet. Binnenkort start de volgende fase op Goeree-Overflakkee. Wil je ook meedoen met je vereniging en geld verdienen voor de club? Neem dan contact op met Marijn Wegman, marijn.wegman@deltafiber.nl.

D.V.V. ‘09

Gymnastiekvereniging Kwiek

Tennisclub Melissant

Herkingen ‘55

V.V. Melissant

Z.V. de Gooye

Abrahamse ICT

Audio Service Nederland

Computerservice Flakkee

D&J Computerservice

Electro World van der Heijden

Eureka Techniek

Expert Dirksland

IC Automatisering

Mobiel Repair

Phonehouse Middelharnis

VDB Tech

W.C.S.

WireNet