Woensdagavond 24 juli 2019 even na 23:45 uur zijn de hulpdiensten opgeroepen voor een eenzijdig ongeval. Aan de Westdijk bij Dirksland was een personenauto tegen een boom gereden. In eerste instantie werd gedacht dat het voertuig in brand was gevlogen, maar dit bleek niet het geval.

Ambulancepersoneel heeft zich over de inzittenden van de auto ontfermd.