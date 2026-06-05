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Vermiste Senjayla (15) in goede gezondheid aangetroffen

Vermiste Senjayla (15) in goede gezondheid aangetroffen - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Vrijdag 5 juni 2026

De politie en de familie waren vanaf woensdag 3 juni 2026 op zoek naar het 15-jarige meisje nadat zij vanaf de Nieuweweg in Melissant was weggelopen. Sinds haar verdwijning was er geen contact meer met haar geweest en maakte de familie zich grote zorgen.

De vermissing was gemeld bij de politie, die een onderzoek startte. Via sociale media werd een oproep verspreid om uit te kijken naar het meisje.

Met het aantreffen van de tiener in goede gezondheid, vrijdag 5 juni eind van de middag, kwam een einde aan de vermissing. De familie bedankt iedereen voor het meedenken, delen en uitkijken.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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