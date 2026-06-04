Politiek op donderdag: Waterbeheer en omgevingsbeleid





Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek. Dit is het overzicht van week 23 van 2026.

Water Natuurlijk bundelt krachten met landelijke partijen

Water Natuurlijk bundelt de krachten met GroenLinks, PvdA, D66 en Volt voor een toekomstbestendig waterbeheer. De partijen hebben elkaar gevonden in een gezamenlijk nationaal programma voor de waterschappen. Volgens Water Natuurlijk staan de partijen klaar om onder andere de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.

Komende zomer volgt de regionale uitwerking voor onder andere de Zuid-Hollandse eilanden. “Er is een wezenlijk verschil tussen Goeree-Overflakkee en Rotterdam-Zuid en tussen de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht. Ieder gebied heeft z’n eigen karakter en problematiek en ieder gebied heeft recht op schoon water en een veilige leefomgeving”, aldus Water Natuurlijk.

Voorstel Partij voor de Dieren om uitstel omgevingsbeleid afgewezen

Een voorstel van de Partij voor de Dieren om de behandeling van het nieuwe omgevingsbeleid uit te stellen, is afgewezen. Daardoor gaat de besluitvorming over onderwerpen als woningbouw, windenergie, landbouw en natuur door zoals gepland. De partij uitte zorgen over de zorgvuldigheid van het proces. Dit kwam vooral vanwege de ruim 145 ingediende amendementen en moties en een recente brief van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, dat onderdelen van het beleid in strijd acht met het rijksbeleid.

Ondanks die bezwaren was er onvoldoende steun voor uitstel. De behandeling van het omgevingsbeleid wordt voortgezet en zal naar verwachting de hele donderdag en mogelijk ook vrijdag in beslag nemen.

“Discussies die eerder gevoerd hadden moeten worden, worden nu alsnog uitgevochten via een stortvloed aan technische wijzigingen op juridische teksten,” zegt fractievoorzitter Carla van Viegen. Door de enorme hoeveelheid wijzigingen is het volgens de Partij voor de Dieren nauwelijks nog mogelijk om de gevolgen van alle voorstellen zorgvuldig en in samenhang te beoordelen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel