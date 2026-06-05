Kan Power-to-Heat woningen verwarmen in Middelharnis en Sommelsdijk?





Op donderdag 18 juni 2026 houdt gemeente Goeree-Overflakkee een informatieavond over de techniek Power-to-Heat. De avond is bedoeld voor de inwoners van Middelharnis en Sommelsdijk. Hier wordt de komende tijd onderzoek gedaan naar een mogelijke warmteoplossing met deze techniek.

Het onderzoek gebeurt samen met Coöperatie Deltawind, woningcorporatie Oost West Wonen en NetVerder. Die laatste partij is een onderdeel van Stedin die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, realisatie en beheer van de warmtetransportleidingen. Hierdoor hoopt de gemeente erachter te komen of een warmtenet met Power-to-Heat een oplossing kan zijn om woningen en andere gebouwen aardgasvrij te verwarmen. De resultaten van het onderzoek worden eind 2026 verwacht. Ook is inmiddels een klankbordgroep opgericht. Hierin kunnen inwoners, ondernemers en andere organisaties meedenken over het onderzoek en signalen en vragen uit de samenleving doorgeven.

Met de techniek Power-to-Heat kan duurzame stroom van bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen direct worden omgezet in warmte. Deze warmte wordt opgeslagen en via een warmtenet naar woningen en andere gebouwen, zoals scholen, gebracht. Volgens de betrokken partijen kan de techniek bijdragen aan een beter gebruik van lokaal opgewekte duurzame energie en het ontlasten van het elektriciteitsnet. Power-to-Heat wordt al gebruikt in de industrie, maar nog niet voor het verwarmen van woningen.

In gesprek gaan

De informatieavond vindt plaats bij Wijkvereniging De Zwaluw, Sperwer 55 in Sommelsdijk. De inloop is vanaf 19:30 uur. De avond duurt naar verwachting tot 21:30 uur. Naast een uitleg over de techniek is er ook ruimte om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de diverse partijen.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan online. Meer informatie over het hele project is te vinden op de website van de gemeente.

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Door Internetredactie Omroep Archipel